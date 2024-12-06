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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بطلة سباحة من ذوي الهمم توجه رسالة للسيسي

البطلة لبنى مصطفى
البطلة لبنى مصطفى
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قالت البطلة لبنى مصطفى، إحدى بطلات السباحة من ذوي الهمم، والمُلقبة بالسمكة الذهبية، إنها حريصة على التدريب يوميًا في السباحة ابتداءً من الساعة الخامسة فجرًا رغم برودة الطقس خلال الفترة الحالية. 

وأضافت "مصطفى"، خلال حوارها مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أنها حصلت على لقب سفيرة رياضية بسبب بطولاتها الكثيرة في مجال السباحة، موضحة أنها حريصة على استكمال دراستها في الجامعة لتحقيق كافة أحلامها سواء الرياضية أو الدراسية. 

ووجهت رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: "يا ريس أنا نفسي تسلم ولدتي درع لتكريمها على دورها في دعمي طوال الفترة الماضية".

البطلة لبنى مصطفى ذوي الهمم السمكة الذهبية عبد الفتاح السيسي