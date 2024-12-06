التضامن: اهتمام الرئيس السيسي بذوي الهمم غير مسبوق

قال خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية للأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك اهتمامًا غير مسبوق بذوي الهمم من قبل القيادة السياسية منذ 2014 وحتى الآن.

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن وزارة التضامن قدمت 1.2 مليون بطاقة خدمات متكاملة والتي تعتبر الوسيلة الوحيدة لحصول ذوي الهمم على كافة الخدمات الصحية أو الإعفاءات الجمركية على الأجهزة التعويضية أو التخفيض في المواصلات أو الدمج التعليمي.

وأوضح أن بطاقة الخدمات المتكاملة يحصل عليها ذوي الهمم بعد إجراء الكشف الطبي على ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن وزيرة التضامن وجهت بإعداد منظومة للتتبع، بحيث يطلع المواطن على مراحل إعداد بطاقة الخدمات المتكاملة حتى الحصول عليها.