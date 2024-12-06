كل ما تريد معرفته حول مبادرة القومي لذوي الإعاقة "أسرتي قوتي"

قال الدكتور حسام الأمين، المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة، إن المجلس يرسم السياسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ويُمثلهم في كافة المحافل الدولية والمحلية، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع.

وأضاف "الأمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن المجلس القومي لذوي الإعاقة يُحاول دمج ذوي الهمم بصورة حقيقية من خلال مبادرة "أسرتي قوتي"، عبر دعم الأسرة في تربية الأطفال، وإمدادهم بكافة المعلومات الصحية المطلوبة، وتدريب كافة مقدمي الخدمة على لغة الإشارة وسلوكيات التعامل مع ذوي الإعاقة.

وأوضح أن مبادرة "قدرتنا في رياضتنا" تعمل على إعداد البطل الرياضي من ذوي الإعاقة، والعمل على تفعيل ذوي الهمم في المجتمع، ومساعدتهم في إعداد مشاريع ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن المجلس القومي لذوي الإعافة أحد أعضاء صندوق "قادرون باختلاف"، الذي يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل على توفير منح دراسية، ويُساهم في تقسيط الأجهزة التعويضية، ويدعم الشمول المالي لذوي الإعاقة، وتمويل برامج التأهيل.