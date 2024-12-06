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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

التضامن: 221 حضانة تُقدم الخدمات لأطفال ذوي الهمم

خليل محمد خليل
خليل محمد خليل
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قال خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية للأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك 235 مكتب تأهيل اجتماعي على مستوى الجمهورية، وكل مكتب يتواجد في مركز إداري من مراكز الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المكاتب تُقدم خدمة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هناك 221 حضانة على مستوى الجمهورية تُقدم الخدمات للأطفال من ذوي الهمم، ويتم الإعلان عن أماكن هذه الحضانات على موقع وزارة التضامن الاجتماعي. 

ولفت إلى أن الدستور المصري يُنظم حقوق ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة تخدم حوالي 5 آلاف طفل سنويًا من خلال تعليمهم المهارات الاجتماعية والتثقيفية.

خليل محمد خليل ذوي الاعاقة وزارة التضامن الاجتماعي