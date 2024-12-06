العثور علي جثة الطفلة مكة مقتولة بعد تغيبها في منشأة القناطر

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي جثة طفلة في عقدها الأول مقتولة وملقأة عقب تغيبها بمنطقة المعهد الديني بقرية وردان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

البداية بتلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور علي جثة طفلة ملقأة بمنطقة المعهد الديني بقرية وردان بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة الطفلة "مكة و ف" في عقدها الأول، مقتولة وملقأة بالمنطقة المشار إليها، وبعمل التحريات تبين أن الطفلة متغيبة عن منزلها بقرية اتريس، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.