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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميني باص بطريق الواحات في الجيزة

الحادث
الحادث
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أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب ميني باص بطريق الواحات اتجاه حدائق الأهرام بعد منطقة ابني بيتك بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الواحات اتجاه حدائق الأهرام بعد منطقة ابني بيتك، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير ميني باص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلابه، نتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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