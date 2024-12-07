أين هم الأندية مفاجآت الموسم الماضي؟.. حامل لقب الدوري الأوروبي أبرز النجاحات.. باير ليفركوزن في دائرة المنافسة بدوري الألماني والأبطال.. وأستون فيلا وبريست يكافحان محليًا وقاريًا

أظهر الموسم الماضي 2023-2024 مفاجآت عديدة على مستوى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، حيث لم يكن أحد يتوقع في بداية الموسم الكروي، تتويج فريق باير ليفركوزن بلقب النسخة الحادية والستين من بطولة الدوري الألماني، وقبل نهاية المسابقة بـ5 جولات، وذلك بعد اكتساحه لنظيره فيردر بريمن بخماسية نظيفة على ملعبه باي أرينا بالجولة 29.

قاد المدرب الإسباني تشابي ألونسو باير ليفركوزن لكسر هيمنة بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني، التى امتدت إلى 11 موسمًا متتاليًا، وقدم عروضًا مميزة وأرقامًا قياسية عديدة، أبرزها الوصول إلى 29 مباراة فى البوندسليجا دون هزيمة، ليضمن النادى اللقب الأول له فى التاريخ من المسابقة.

باير ليفركوزن

ولم يكن باير ليفركوزن المفاجأة الوحيدة فى الموسم الماضي، بل كان هناك فريق شتوتجارت، الذي فاجأ الجميع وأبعد البايرن من مركز الوصيف فى الدوري الألماني، إذ خطف مركز الوصافة خلف ليفركوزن بفارق نقطة وحيدة عن العملاق البافاري، الذي حل ثالثًا فى الجولة الأخيرة من البوندسليجا.

بولونيا

وتفوق فريق بولونيا على كبار الدورى الإيطالي، وأنهى الموسم خامسًا فى جدول الترتيب، إذ أقصى روما ولاتسيو من المراكز الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا فى الموسم الجارى 2024-2025، بالإضافة إلى نابولى حامل لقب الكالتشيو فى موسم 2022-2023.

أتالانتا

وكذلك الحال مع أتالانتا، الذى حل رابعًا فى مسابقة «السيري آ»، فضلًا عن أنه حقق لقب بطولة الدوري الأوروبي على حساب باير ليفركوزن، ليخوض منافسات دورى أبطال أوروبا هذا الموسم، متحديًا كبار القارة العجوز بقيادة المخضرم جيان جاسبريني.

جيرونا

وعلى مستوى الدوري الإسباني، كان جيرونا أبرز مفاجآت الموسم الماضي، حيث أبهر الجميع وحقق موسمًا استثنائيًا باحتلاله المركز الثالث فى ترتيب «لا ليجا»، متفوقًا على أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو وفالنسيا، ليتأهل لدورى أبطال أوروبا، بعدما استطاع أن يفوز على برشلونة بنتيجة 4-2 ذهابًا وإيابًا.

بريست

وإلى الدورى الفرنسي، فإن بريست زاحم باريس سان جيرمان وموناكو على قمة الترتيب، واحتل المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن الوصيف، متفوقًا على عمالقة «ليج 1»، أولمبيك مارسيليا وأولمبيك ليون، ليشارك فى كأس ذات الأذنين بنظامها الجديد، ويحدث أكثر من مفاجأة فى ترتيب مرحلة الدورى هذا الموسم.

أستون فيلا

وفى الدورى الأقوى فى العالم، نجح أستون فيلا فى العودة من جديد إلى دورى أبطال أوروبا، بعدما حل رابعًا فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز، خلف الثلاثى الذى نافس على اللقب (مانشستر سيتي، أرسنال، ليفربول)، وذلك تحت قيادة المدرب الإسبانى أوناى إيمري.

نتائج الموسم الحالي

وبعد هذه المفاجآت التى حدثت في الموسم الماضي، نرصد نتائج هذه الفرق فى الموسم الحالي، سواء على المستوى الأوروبى أو المحلي.

وبالرغم من النجاحات التى حققها باير ليفركوزن فى الموسم الماضي، إلا أنه يظل منافسًا على لقب الدوري الألماني هذا الموسم بجانب وجوده ضمن المراكز الثمانية الأولى المؤهلة لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تحتل كتيبة المدرب تشابي ألونسو المركز الثالث فى البوندسليجا برصيد 23 نقطة، خلف بايرن ميونخ المتصدر بـ30 نقطة، وآينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثانى وفى رصيده 26 نقطة، بينما يأتى ليفركوزن سادسًا فى ترتيب مرحلة الدورى ببطولة دورى الأبطال برصيد 10 نقاط، بفارق 5 نقاط عن ليفربول الإنجليزى المتصدر.

أما شتوتجارت فإنه يعانى على المستوى الأوروبي، حيث جمع ٤ نقاط فقط من 5 مباريات فى كأس ذات الأذنين، ليقبع فى المركز الـ27، وتاسعًا فى الدوري الألمانى برصيد 17 نقطة بعد خوضه 12 جولة، ليبتعد عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

كما يعانى بولونيا هذا الموسم، ليحتل المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى الإيطالى وفى رصيده 21 نقطة، بينما ينهار الفريق أوروبيًا حيث يتواجد فى المركز الـ33 بنقطة وحيدة.

أما أتالانتا حامل لقب الدورى الأوروبي، يصارع على المستوى الأوروبى بتواجده فى المرتبة الخامسة فى دورى أبطال أوروبا بـ11 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر، كما ينافس نابولى على قمة الدورى الإيطالي، إذ يتصدر الترتيب مؤقتًا في الوقت الحالي برصيد 34 نقطة.

ولم يحصد جيرونا سوى 3 نقاط فى دورى أبطال أوروبا، ليتراجع إلى المركز الـ30، فيما يأتى فى المركز الثامن بـ22 نقطة بعدما خاض 15 جولة فى الدورى الإسباني.

ويكافح بريست فى التشامبيونزليج، حيث يتواجد فى المركز الحادى عشر وفى رصيده 10 نقاط، بالتساوى مع عمالقة أوروبا، كذلك الحال فى الدورى الفرنسى إذ يحتل المركز الـ11 وفي رصيده 16 نقطة بعد لعب 13 جولة.

فيما يأمل أستون فيلا فى مواصلة التواجد ضمن الكبار فى البريميرليج، بعدما جمع 19 نقطة من 13 مباراة ليحتل المركز الثاني عشر، أما على مستوى دوري أبطال أوروبا فإن الفيلانز يحتل المركز التاسع وفى رصيده 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر.