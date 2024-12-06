أحمد حلمي: سعيد بتكريم منى ذكي.. ونعيش بلا تكلف ولا نعبأ بالتريند

أعرب الفنان أحمد حلمي عن سعادته بتكريم زوجته الفنانة مني ذكي، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في حفل الافتتاح وسط حضور نجوم الفن من مصر والعالم العربي وكل أنحاء العالم.



وأكد الفنان أحمد حلمي أنه طوال الوقت يدعم الفنانة مني ذكي في مشوارها الفني، وأنها بمجرد أن تنال تكريم يشعر أن التكريم له هو أيضاً.

وقال حلمي على هامش تصريحاته خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أنه وزوجته الفنانة منى ذكي، لا يهتموا بالتريند أو تصدره في أي وقت، هم فقط يتعاملوا مع الحياة بطبيعتهم دون تكلف.



شهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حضور نخبة المواهب المحلية والعالمية، بما في ذلك أبرز المواهب السعودية والخليجية من بينهم عبدالمحسن النمر، إلهام علي، أسيل عمران، ماجد سمان، وخالد صقر، وألمع نجوم العالم العربي من بينهم منى زكي، أحمد حلمي، أمينة خليل، يسرا، زينة، أمير المصري، ونادين نجيم.



إلى جانب مجموعة من الشخصيات البارزة والمواهب السينمائية العالمية من بينهم ميشيل يوه، كارينا كابور، بارك سونج هون، سينثيا إريفو، إيميلي بلانت، إنجين ألتان دوياتان، مايكل دوغلاس، كاثرين زيتا جونز، جورجينا، إيفا لونجوريا، ويل سميث، برايا لوندبيرج.

