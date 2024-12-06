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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الأوبرا تختتم العرض الجديد "البعد الآخر" للرقص الحديث

البعد الآخر
البعد الآخر
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إختتمت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد عروض الإنتاج الجديد لفرقة الرقص المسرحى الحديث المصرى عرض (البعد الاآخر )تصميم وإخراج مناضل عنتر والديكور والإضاءة للمهندسين أحمد زايد ورضا إبراهيم وإحتضنه مسرح الجمهورية على مدار ثلاثة آيام متصلة .

جاء العرض فى صورة حركية رمزية أجاد خلالها العارضون تجسيد رؤية عميقة لتجربة عقل شخص مصاب بمرض التوحد ، مستكشفا التحديات والصراعات الداخلية التي يعيشها ، كما ألقى الضوء على مختلف المشاعر المتناقضة والمتشابكة التى قد تراوده ، وأبرز قدرة وإمكانات الأشخاص المصابين في التكيف مع عالمهم الخاص والخارجى .

جسد مفردات الفكرة كلا من عمرو بتريك - محمد على - أحمد محمد محمود - محمد سمير - شريف محمود - مصطفى أمين - مينا ثابت - كريم أسامه -مريم أسامه - مرام حسنى - حبيبة سيد - رحمة عصام - فرح أحمد وآيه أحمد .

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الرقص المسرحى الحديث الصراعات الداخلية الدكتورة لمياء زايد دار الاوبر فرقة الرقص المسرحي الحديث المصرى مسرح الجمهورية