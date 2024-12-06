الأردن يدعو مواطنيه في سوريا إلى المغادرة في ضوء التطورات هناك

دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في سوريا إلى المغادرة بأقرب وقت ممكن في ضوء التطورات التي تشهدها الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وحرصا على سلامة المواطنين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أنه تم تشكيل خلية أزمة وطنية من جميع الأجهزة المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية للعمل على إجلاء المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في الجمهورية العربية السورية وتأمين عودتهم إلى المملكة بسلام وبأسرع وقت ممكن.

وقال السفير القضاة، في بيان اليوم الجمعة، إن الوزارة تتابع من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في دمشق أوضاع الأردنيين المتواجدين في سوريا، مؤكدا أنهم جميعا بخير.

ودعا المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في سوريا إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وإلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في دمشق.