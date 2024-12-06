جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف منشآت أسلحة كيميائية في سوريا

أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الجمعة، بأن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات جوية استهدفت منشآت أسلحة كيميائية تابعة للحكومة السورية في غرب سوريا.

وذكرت القناة أن هذه الغارات تهدف إلى منع وقوع هذه الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة التي حققت تقدمًا سريعًا في الأيام الماضية، متقدمةً من حلب باتجاه حماة وحمص.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان منفصل، تعزيز قواته على الحدود السورية.

ويلاحظ ارتفاع منسوب القلق الإسرائيلي من التطورات الميدانية في سوريا، خشيةً من تأثيرها على أمن إسرائيل.

وقد أعربت إسرائيل عن مخاوفها لواشنطن، وفقًا لموقع "أكسيوس"، من احتمال سيطرة عناصر متطرفة على مناطق سورية أوسع، أو زيادة التواجد الإيراني في سوريا.

وقد عبر مسؤولان إسرائيليان رفيعا المستوى لـ"أكسيوس" عن دهشتهما من سرعة انهيار خطوط دفاع الجيش السوري.

وقد عقدت مشاورات عاجلة داخل قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس على خلفية تقدّم الفصائل المسلحة في حماة وحلب.

ويشير مراقبون إلى رفض داعمي زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، استبدال بشار الأسد بالجولاني، ورفضهم وجود دولة سورية بمرجعية الجولاني.

ويحذّر تقرير لصحيفة "هآرتس" من خطورة وقوع الأسلحة الكيميائية في أيدي الجماعات المسلحة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يجبر إسرائيل على التحرّك بطريقة قد تؤثّر على سوريا والشرق الأوسط بأكمله.

ويبرز هذا التصعيد الاحتمالات المقلقة للتصعيد الإقليمي في سوريا وتداعياته الخطيرة.