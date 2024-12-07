غلق 31 منشأة طبية لعدم وجود تراخيص بالبحيرة

أكدت الدكتورة بسمة عبد الستار مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في البحيرة، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية قامت خلال الأسبوع الماضي بداية من شهر ديسمبر الجاري بالمرور على 155 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات وعيادات خاصة، ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وعيادات تخصصية وغيرها من المنشآت على مستوى المحافظة.

وأشارت عبد الستار، إلى أنه تم تنفيذ 14 قرار غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص، إصدار 17 قرار غلق للتنفيذ، تحرير محضرين فض أختام، فحص 5 شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، توجيه 21 إنذارًا لمنشآت طبية بها بعض السلبيات الغير جسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها، هذا بالإضافة إلى مشاركة العلاج الحر في حملة رقابية مكبرة بأحد مراكز المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، على أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه لمخالفة ذلك، وضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.