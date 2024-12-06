فعاليات روحية وثقافية للتهامي ومصطفى عاطف على هامش المسابقة العالمية للقرآن الكريم

تُقيم وزارة الأوقاف، عقب انتهاء فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الحادية والثلاثين، ثلاث فعاليات مميزة يوميًا، تُعقد جميعها عقب صلاة العشاء، لتُبرز جماليات القرآن الكريم ورسائله السامية.

وكشفت الأوقاف، أن فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم، تبدأ غدا السبت بمحاضرة تحمل عنوان: «جماليات الإعجاز البياني في القرآن»، حيث يقدم الدكتور إبراهيم الهدهد، أستاذ البلاغة والنقد ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، رؤية عميقة حول التناسق البلاغي واللغوي في النصوص القرآنية.

المنشد مصطفى عاطف

يعقب المحاضرة خلال المسابقة العالمية للقرآن الكريم، فقرة إنشادية يقدمها المنشد مصطفى عاطف، لتضفي بلمساته الإبداعية جوًا من السكينة والتأمل.

وتتواصل الفعاليات يوم الأحد بمحاضرة تحت عنوان: «القرآن الكريم في حياة النبي ﷺ»، يُلقيها الدكتور محمد البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي يُبرز دور القرآن في صياغة سيرة النبي وتعاليمه.

المنشد منصور الزعيتر

يلي المحاضرة الثانية من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، أداء إنشادي مميز للمنشد منصور الزعيتر، ليحلق بالحضور في أجواء روحانية.

وقررت الأوقاف، أن تُختتم فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم، يوم الاثنين بمحاضرة بعنوان: «القرآن الكريم ورسالة السلام العالمي»، يُلقيها الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

المنشد محمود التهامي

وتتناول المحاضرة الثالثة يوم الاثنين، رسالة القرآن في تعزيز السلام والتعايش بين الشعوب، ويعقب المحاضرة فقرة إنشادية يقدمها المنشد محمود التهامي.

ووصل، اليوم، عدد من المحكمين الدوليين المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الحادية والثلاثين، برئاسة وزير الأوقاف، نيابةً عن رئيس الوزراء.

ريادة مصر

تعقد المسابقة العالمية للقرآن الكريم، هذا العام في مسجد مصر ومركزه الثقافي الإسلامي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ تعد من أبرز الفعاليات القرآنية التي تؤكد ريادة مصر في خدمة كتاب الله وحفظه وتلاوته.

وأكد وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، أن جميـع فـروع المسابقـة مفتوحة للجنسين، بشـرط ألا يكـون المتسابـق قـد سبق له أن فـاز في أي عام سابق، بأي مركز من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي فرع من فروع المسابقة.

وقدمت «الأوقاف»، أفرعًا جديدة في المسابقة تشمل حفظ القرآن وتفسيره، إلى جانب وجوه إعرابه وأسباب نزوله، تعزيزًا للفهم الصحيح للنصوص القرآنية ومواجهة الفكر المتطرف.