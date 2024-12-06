محمد القس : الوحدة أفضل من العيشة وسط حياة كلها نفاق

تأثر الفنان محمد القس، خلال ظهوره في فيديو تخيلي له في المستقبل وهو يوجه رسالة لنفسه ببرنامج "حبر سري"، وأمسك دموعه قائلا: "شكلي في المستقبل يشبه أبويا الله يرحمه وآخر 20 سنة في حياتي مكنتش عايش مستقر بحكم الشغل والسفر علطول".

وأضاف محمد القس، خلال لقاء مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، "أن المشكلة أنك تبدأ لوحدك تتأقلم مع الوحدة ومش عارف الاحساس ده جاي منين وايه سببه ولكن أنا ممتن لكل حاجة من الله، ورحت لطبيب نفسي واعطاني حبوب لعلاج هذه الأزمة".

وتابع: "كنت بحاول اتعالج وبعدين اكتشفت ان الحبوب مش بتعمل حاجة وهو احساس متعب وهتغلب عليه ويمكن في أقدار ناس ربنا مقدر لهم يعيشوا لوحدهم، وساعة الوحدة أفضل من العيشة وسط حياة كلها نفاق وأحيانا تحيط نفسك بناس صعب تطلب منهم يفهموا وصعب هما يفهموك".