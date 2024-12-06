عبد المنعم سعيد يحذر ترامب من مصير جون كينيدي

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي البارز، أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، يتمتع بثقة كبيرة في قراراته واختياراته التي أعلن عنها مؤخرًا.

وفي مقابلة مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة "صدى البلد"، أضاف عبد المنعم سعيد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون على أعتاب مرحلة تاريخية حاسمة بسبب السياسات التي يتبناها ترامب والطريقة التي يخطط بها لإدارة الحكم.

وتابع : "إذا تدخلت الدولة العميقة في محاولة لوقف سياسات ترامب، فإن ذلك قد يؤدي إلى حدوث اغتيال الرئيس دونالد ترامب، على غرار ما حدث في الماضي مع جون كينيدي".

وأشار عبد المنعم سعيد إلى أن ترامب يواجه تحديًا كبيرًا من الدولة العميقة بسبب اختياراته العشوائية وغير التقليدية لحكومته، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تأسست على فكرة قوة الأفراد واستقلالهم، وهو ما قد يكون محل تهديد في ظل توجهات ترامب الحالية.