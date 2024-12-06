الدوري السعودي.. القادسية يواصل عروضه القوية ويسحق الخلود بمشاركة ديانج

عزز فريق القادسية موقعه في المربع الذهبي من بطولة الدوري السعودي بفوزه الساحق على مضيفه الخلود بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الرس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري روشن.

أحرز ثلاثية القادسية كل من جوليان كينونيس الذي افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف الهدف الثاني له في الدقيقة 71، لكن بيير إيمريك أوباميونج أحرز هدفًا في الدقيقة 49.

شهدت المباراة مشاركة المالي أليو ديانج، الذي تواجد في التشكيل الأساسي لفريق الخلود، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وانتقل أليو ديانج إلى الخلود في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

القادسية يواصل عروضه القوية في الدوري السعودي

بهذا الفوز، حقق القادسية إنجازًا تاريخيًا، حيث أصبح الفريق الأول في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين الذي يحقق 6 انتصارات متتالية في موسم واحد.

وكانت بداية هذه السلسلة بفوزه على ضمك، ثم تبعها انتصارات على الاتفاق، الفيحاء، النصر، والخليج، قبل أن يختتمها بفوز ساحق على الخلود.

بتلك النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 28 نقطة، ليقفز إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، فيما تجمد رصيد الخلود عند 10 نقاط، ليحتل المركز الخامس عشر.