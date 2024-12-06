يسرا اللوزي: أتمنى العمل مع منى زكي

علقت الفنانة يسرا اللوزي عن تكريم الفنانة منى ذكي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بأنها فخورة بتكريمها خلال حفل الإفتتاح وسط حضور لكبار نجوم الفن المصري والعربي وعلى مستوى العالم، وأنها تستحق التكريم لما تقدمه من خلال اعمال فنية هامة.

وتابعت الفنانة يسرا اللوزي على هامش لقاءات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أنها تتمني العمل مع الفنانة منى ذكي فى أقرب وقت، وهو ما يمثل لها تجربة مميزه مع نجمة يحجمها وقدرها الفني.

وأشادت الفنانة يسرا اللوزي بكفاح الفنانة منى ذكي وأنها رغم الأمومة والحياة الأسرية الناجحه، إلا أنها تحتل مكانة فنية كبيرة وهامة على المستوى الدولي، وهي مثل أعلي بكل تأكيد للكثير من الفنانات.

شهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حضور نخبة المواهب المحلية والعالمية، بما في ذلك أبرز المواهب السعودية والخليجية من بينهم عبدالمحسن النمر، إلهام علي، أسيل عمران، ماجد سمان، وخالد صقر، وألمع نجوم العالم العربي من بينهم منى زكي، أحمد حلمي، أمينة خليل، يسرا، زينة، أمير المصري، ونادين نجيم.

إلى جانب مجموعة من الشخصيات البارزة والمواهب السينمائية العالمية من بينهم ميشيل يوه، كارينا كابور، بارك سونج هون، سينثيا إريفو، إيميلي بلانت، إنجين ألتان دوياتان، مايكل دوغلاس، كاثرين زيتا جونز، جورجينا، إيفا لونجوريا، ويل سميث، برايا لوندبيرج.