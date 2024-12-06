إنتر ميلان يواصل الضغط على نابولي باكتساح بارما

اكتسح فريق إنتر ميلان ضيفه بارما بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

قدم إنتر ميلان أداء مقنعًا طوال أحداث المباراة، حيث سيطر على مجريات اللعب وفرض أسلوبه على منافسه، ونجح في ترجمة سيطرته إلى أهداف مبكرة، ما حسم نتيجة المباراة لصالحه.

مباراة إنتر ميلان ضد بارما

أنهى الإنتر الشوط الأول من مباراته ضد بارما متقدمًا بهدف للا شيء، سجله فيديريكو ديماركو في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، أضاف نيكولو باريلا الهدف الثاني في الدقيقة 53، قبل أن يختتم ماركوس تورام الثلاثية في الدقيقة 66، فيما سجل ماتيو دارميان لاعب النيراتزوري هدف بارما الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81.

بهذا الفوز، يستمر إنتر ميلان في الضغط على نابولي متصدر الدوري الإيطالي، بعدما انقض على وصافة الترتيب مؤقتًا.

بتلك النتيجة، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 31 نقطة، ليقترب أكثر من المتصدر نابولي بفارق نقطة واحدة على قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد بارما عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.