منتخب سيدات اليد يخسر من أنجولا ويلعب على الميدالية البرونزية ببطولة إفريقيا

خسر منتخب مصر للسيدات لكرة اليد، أمام نظيره أنجولا، بنتيجة 36/22، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024 وهي البطولة المؤهلة لبطولة العالم المقبلة، والتي تقام بتنظيم مشترك في ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر 2025.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر، نظيره تونس غدًا السبت في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

تأهل منتخب مصر للدور نصف النهائي بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية في مباراة ربع النهائي بنتيجة 23/22، علمًا بأن الشوط الأول انتهى بالتعادل 11/11.

جدير بالذكر أن منتخب مصر نجح في التأهل إلى بطولة العالم المقبلة لأول مرة في تاريخ كرة اليد النسائية في مصر، بعد وصوله للمربع الذهبي.

تضم قائمة منتخبنا الوطني الأول للسيدات لكرة اليد كل من، مروة عيد عبدالملك – مي جمعة – فرح الشاذلي – منة الله سيد – ملك طلعت – سارة الخولي – يارا هاني – روان سعيد – ليلى هيثم – فاطمة عرابي – شهد حسام – مريم عمر – أمينة هشام – لوجي عبيد – تقى كامل – رنا راضي – نوران خالد.

فيما تضم البعثة: عبده عبدالوهاب المشرف العام على المنتخبات الوطنية للسيدات ورامى عبداللطيف المدير الفني ومحمد عبدالكريم المدرب العام ومحمد عبدالمنعم مدرب حراس المرمى وحازم حامد محلل فني وإيمان مرجان المدير الإداري ودكتورة مروة جلال نديم أخصائية علاج طبيعي.