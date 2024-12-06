دوري أبطال أفريقيا.. لقب تاريخي و3 هزائم في مشوار الأهلي ضد أورلاندو بايرتس

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي اليوم السبت في صراع صدارة المجموعة بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي، جدول ترتيب المجموعة ب3 نقاط بعد الفوز علي إستاد ابيدجان 4-2 بفارق الأهداف عن أورلاندو الذي حقق فوزا ثمينا على شباب بلوزداد 2-1 في عقر داره.

يتطلع المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر لتحقيق الفوز خارج الديار والعودة بالثلاث نقاط لمواصلة المشوار من أجل الحفاظ على اللقب القاري.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد أورلاندو

ويملك الأهلي سجلا ضعيفا أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، حيث سبق وان تواجها 6 مرات فاز المارد الأحمر عليه مرة واحدة، وتعادل مرتين وخسر في 3 مواجهات.

وشهدت نسخة 2013 لدوري الأبطال التي حققها الأهلي 4 مواجهات بين الفريقين؛ حيث حقق بطل جنوب أفريقيا فوزا مفاجئا في دور المجموعات بنتيجة 3-0 في القاهرة، وحسم التعادل السلبي الإياب في جنوب أفريقيا.

والتقى الفريقان مجددا في نهائي البطولة وانتهى لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا 1-1 قبل أن يحسم الأهلي المباراة الثانية وتوج باللقب بهدفي أحمد عبد الظاهر، ومحمد أبو تريكة.

والتقى الفريقان من جديد، مرتين في بطولة 2015، لكن في الكونفيدرالية حيث حقق أورلاندو ذهابا وإيابا 1-0، و4-3.

وشهدت مباريات الفريقين تسجيل 15 هدفا، حيث سجل أورلاندو 9 أهداف، مقابل 6 للأهلي.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس



ويستعد فريق الأهلي لمواجهة فريق اورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الثالثة عصر اليوم السبت في جنوب إفريقيا بالجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري الأبطال.

واستهل الأهلي تحت قيادة مدربه مارسيل كولر، مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بالفوز 4-2 على ستاد أبيدجان الإيفواري فيما حقق أورلاندو بيراتس الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-1.

قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو



أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق أورلاندو في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن قائمة الاهلي مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق بينما عاد وسام أبو علي واشرف داري وإمام عاشور.

ضمت قائمة الفريق كلا من

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، أشرف داري، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، أفشة، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم.

خط الهجوم: كهربا، وسام أبو علي