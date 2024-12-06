غزل المحلة يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة زد في كأس الرابطة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة عصام محيسن تدريباته استعدادًا لمواجهة زد في بطولة كأس الرابطة.

يستضيف فريق غزل المحلة نظيره زد على ملعب استاد المحلة، يوم 12 ديسمبر الجاري، في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة.

غزل المحلة يستعد لـ زد

عقد محيسن جلسة مع لاعبي غزل المحلة، وطلب منهم التركيز الكامل في التدريبات لمعالجة الأخطاء قبل العودة للمباريات القوية في بطولتي كأس الرابطة والدوري الممتاز.

يتواجد عصام محيسن على رأس الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بشكل مؤقت، رفقة جهازه المعاون: محمود صبحي مدربًا عامًا، أشرف شيحة مدربًا مساعدًا، محمود شفيق مدربًا للحراس، السعيد العدل مخططًا للأحمال.

ويأتي ذلك، بعد رحيل أحمد عيد عبد الملك من منصب المدير الفني لزعيم الفلاحين، عقب الخسارة من الزمالك برباعية نظيفة في الدوري الممتاز.

يشارك غزل المحلة في بطولة كأس الرابطة بالمجموعة الثانية، التي تضم: زد، المصري، البنك الأهلي، سيراميكا كليوباترا.