حبيبة صبري وشوبير .. الكاف يشيد بحراس المرمى المصريين

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" ، صورة تجمع بين مصطفي شوبير حارس مرمى النادي الاهلي والمنتخب وحبيبة صبري حارسة مرمى فريق مسار للكرة النسائية.

كتبت الصفحة على الصورة التي نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (ترشيحات مزدوجة، هذا أمر خاص بحراس المرمى المصريين).

وينافس مصطفي شوبير على حائزة افضل حارس مرمى في إفريقيا ٢٠٢٤ .

كما أعلن كاف عن ترشيح حارسة مرمى مسار حبيبة صبري ضمن قائمة اللاعبات المرشحات للقائمة المختصرة لـ أفضل لاعبة صاعدة في أفريقيا.

وترشحت حبيبة صبري لجائزة أخرى هي جائزة أفضل حارسة مرمى في القارة.