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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتحدى أورلاندو بايرتس على صدارة المجموعة

الأهلي
الأهلي
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يبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن فوز جديد في رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا عندما يحل ضيفًا على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي اليوم السبت، في صراع صدارة المجموعة.

يتطلع المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر لتحقيق الفوز خارج الديار والعودة بالثلاث نقاط لمواصلة المشوار من أجل الحفاظ على اللقب القاري.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الثالثة عصر اليوم السبت في جنوب إفريقيا بالجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري الأبطال.

واستهل الأهلي تحت قيادة مدربه مارسيل كولر، مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بالفوز 4-2 على ستاد أبيدجان الإيفواري فيما حقق أورلاندو بيراتس الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-1.

قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق أورلاندو في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن قائمة الأهلي مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق بينما عاد وسام أبو علي وأشرف داري وإمام عاشور.

ضمت قائمة الفريق كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، أشرف داري، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، أفشة، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم.

خط الهجوم: كهربا، وسام أبو علي

 

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