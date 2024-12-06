مدحت العدل: أتمني تكريم حميد الشاعري لما قدمه في مجال الموسيقى

كشف الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين عن رغبته في تكريم الفنان حميد الشاعري، بسبب ما قدمه خلال مشواره الفني والموسيقي.

وأكد الدكتور مدحت العدل من خلال مداخله له في البرنامج الإذاعي "اسرار النجوم"، تقديم الإعلامية انجي علي، أنه يتمني تكريم الشاعري لمشواره وقيمته في تطوير الموسيقى.

وأعرب العدل عن رغبته في الاهتمام بتكريم الاحياء، حتى لا يتكرر ما حدث مع الفنان الراحل محمد رحيم، وأن هناك الكثير من الرموز الفنية والموسيقية تستحق الإهتمام و التكريم خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيقوم به من خلال الجمعية.

يشار أن جمعية المؤلفين والملحنين تنظم لاحتفالية كبري بدار الأوبرا المصرية، برعاية وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، لتكريم الراحل محمد رحيم.