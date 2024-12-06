رونالدو وبنزيما يسجلان.. اتحاد جدة يخطف فوزًا قاتلًا من النصر

خطف فريق اتحاد جدة بقيادة الفرنسي كريم بنزيما، اليوم الجمعة، فوزًا قاتلًا من النصر الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدفين مقابل هدف.

حل فريق النصر بقيادة رونالدو ضيفًا على رفاق بنزيما في اتحاد جدة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في قمة الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شارك بنزيما أساسيًا مع اتحاد جدة وسجل هدفًا، كما تواجد رونالدو في التشكيل الأساسي لفريق النصر وأحرز هدفًا.

بنزيما يتفوق على رونالدو

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد محاولات عديدة من لاعبي الفريقين لهز الشباك، قبل أن يأتي الثنائي المخضرم رونالدو وبنزيما في الشوط الثاني.

افتتح بنزيما التهديف في الدقيقة 55، قبل أن يسجل رونالدو هدف التعادل بعد مرور دقيقتين فقط، لتستمر نتيجة التعادل حتى الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وفي الدقيقة 90+1، سجل الهولندي ستيفن بيرجوين هدف فوز الاتحاد على النصر، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

بتلك النتيجة، حافظ اتحاد جدة على صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 36 نقطة، بينما تجمد رصيد النصر عند 25 نقطة في المركز الرابع.