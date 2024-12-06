ميلان بالقوة الهجومية الضاربة أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي

أعلن البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أتالانتا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق ميلان، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره أتالانتا بملعب جويس، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يبدأ ميلان مباراته ضد أتالانتا بالقوة الهجومية الضاربة، حيث دفع فونسيكا بالثلاثي: ألفارو موراتا، رافائيل لياو وكريستيان بوليسيتش.

كما يجلس النيجيري صامويل تشوكويزي والإنجليزي تامي أبراهام على مقاعد البدلاء، كأبرز الحلول الهجومية لدى المدرب فونسيكا.

يحتل ميلان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، بينما يأتي أتالانتا في مركز الوصافة وفي رصيده 31 نقطة.

تشكيل ميلان لمواجهة أتالانتا

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: إميرسون رويال - ماتيو جابيا - مالك ثياو - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يوسف فوفانا - يونس موسى - تيجاني ريندرز

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - ألفارو موراتا - رافائيل لياو.