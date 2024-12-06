تحرير 24 محضر ضبط جمركي بمطار القاهرة

الجمعة 06/ديسمبر/2024 - 09:02 م

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في تحرير ٢٤ محضر ضبط جمركي في مبني الركاب رقم ٣ كان ذلك ضمن ٥٧ محضر ضبط جمركي تم تحريرهم علي مستوى الادارة المركزية خلال شهر نوفمبر الماضي، كانت المحاضر المحررة من رقم ٢٣٨ وحتى رقم ٢٦٢ لسنة ٢٠٢٤ حررت الإدارة الأولى برئاسة عبد العظيم حمادة مدير الادارة و تامر قاسم النائب كل من محضري ضبط جمركي أرقام ٢٣٨ و ٢٤٩ عبارة عن ٤١ عبوة مخدرات متنوعة مخدرة و وأكياس بداخلهم نبات الماريجوانا و محضري ضبط ارقام ٢٥١و ٢٥٤ الأول عبارة عن ثمانية تليفونات والثاني عبارة عن ١١ عبوة مخدرات متنوعة.

وحررت الإدارة الثانية برئاسة سيد ممدوح ونائبه أحمد أبو بكر كل من محاضر الضبط أرقام ٢٤١ و ٢٥٦ و ٢٥٨ و ٢٦٢ الأول عبارة عن كميات من الشرائط المخدرة و الثاني عبارة عن عبوات لمخدرات متنوعة والثالث عبارة عن ٣٤ تليفون ، ٢٢ جهاز كمبيوتر ، ١٦٨، وحدة اكسسوار كمبيوتر ، ٥٧ وحدة اكسسوار تليفون محمول و الرابع عبارة عن ١٤ ايفون.

بينما حررت الإدارة الثالثة برئاسة رأفت وهيب ونائبته اميرة طلبة كل من محاضر ضبط ارقام ٢٣٩ و ٢٤٢ و ٢٤٣ و ٢٤٤ و ٢٤٥ و ٢٤٧ و ٢٦٠ عبارة عن شرائط وعبوات وزجاجات مخدرة، ١٨٧ "باروكة" شعر طبيعي و ٣٠٠ قطعة غيار خاصة بالمناظير الطبية وشرائط واقراص مخدرة واسلحة بيضاء ونظارة مزودة بكاميرات.

واخيرا قامت الإدارة الرابعة برئاسة الدكتور حسين هيكل ونائبه احمد فؤاد الدلهماوي بتحرير كل من محاضر ضبط جمركي ارقام ٢٤٠ و ٢٤٦ و ٢٥٢ و ٢٥٣ و ٢٥٩ و ٢٦١ عبارة عن مناظير تركب علي سلاح ناري و ١٣١٦ قرص لدواء cytotec الخاص بالإجهاض شرائط لعقاقير مخدرة وعبوات بها مواد مخدرة.

تمت عمليات الضبط بالمشاركة والتنسيق المستمر والمثمر مع ادارات الفحص بالأشعة برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الادارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام وأحمد عبد الرؤوف مدير ادارة العمليات بالمطار، وبمتابعة ودعم مستمر من رئيس مصلحة الجمارك السابق الشحات غتوري و شريف الكيلاني نائب وزير المالية والمشرف علي مصلحة الجمارك ، وأحمد كجوك وزير المالية.