انطلاق المؤتمر الدولي الرابع لكليتي طب البنين والبنات جامعة الأزهر غدًا

تُطلق جامعة الأزهر غدًا السبت، وعلى مدار يومين، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع المشترك بين كليتي طب البنين والبنات فرع القاهرة، تحت عنوان: "الرعاية الصحية بين الواقع والمأمول"، يومي السبت والأحد 7 و8 ديسمبر 2024.

وأوضح الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، أن المؤتمر يُنظم بالتعاون مع الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات بالقاهرة ورئيسة المؤتمر.

مؤتمر جامعة الأزهر برعاية الإمام الأكبر

وأضاف أن المؤتمر يقام برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحضور كل من: الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات.

مشاركون من كليات الطب بالجامعات المصرية

من جانبها، أوضحت الدكتورة هناء العبيسي أن المؤتمر يشارك فيه عدد من الأساتذة البارزين من مختلف دول العالم في مجالات الطب، بما في ذلك إسبانيا، تركيا، كرواتيا، البرازيل، باكستان، الهند، أمريكا، بريطانيا، السويد، الإمارات، السعودية، تونس، ليبيا، وسلطنة عمان.

وأكدت أن المؤتمر يتضمن 18 جلسة علمية، حيث يشارك فيها عدد من الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية من كليتي طب البنين والبنات، إلى جانب مشاركات من كليات الطب بالجامعات المصرية.

مؤتمر جامعة الأزهر

أوضحت الدكتورة هناء العبيسي، عميدة كلية طب البنات بجامعة الأزهر، أنه على هامش المؤتمر الدولي الرابع المشترك، ستُعقد المؤتمرات السنوية لأقسام جراحة الأطفال، الجلدية، القلب والأوعية الدموية، الباطنة، العظام، وجراحة المخ والأعصاب. كما سيتم تنظيم مجموعة من ورش العمل التدريبية في مجالات جراحة الأطفال، المخ والأعصاب، جراحة القلب والصدر، طب الأطفال، الجلدية، والقلب والأوعية الدموية.

مستشفيات القوات المسلحة والشرطة

وأعلنت أنه بالإضافة إلى مشاركة علماء الطب من مختلف دول العالم، سيشارك في فعاليات المؤتمر أساتذة الطب بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب أطباء من وزارة الصحة والتأمين الصحي. وأشارت إلى أنه سيتم خلال المؤتمر اختيار أفضل بوستر، أفضل بحث علمي، وأفضل ورقة بحثية لشباب الباحثين.

وتضم أمانة المؤتمر الدولي الرابع في عضويتها: الدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل كلية طب بنين القاهرة للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، الدكتورة سبيلة جمعة، وكيلة كلية طب البنات القاهرة للدراسات العليا والبحوث ونائبة رئيس المؤتمر، الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية طب بنين الأزهر القاهرة لشئون التعليم والطلاب وأمين عام المؤتمر، والدكتورة أمل حجازي، وكيلة كلية طب البنات القاهرة وأمينة عامة للمؤتمر.