ميار شريف تودع بطولة موندو المفتوحة للتنس من ربع النهائي

فشلت نجمة التنس المصرية ميار شريف في بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة موندو المفتوحة للتنس ذات الـ125 نقطة.

ودعت ميار شريف المصنفة رقم 68 عالميًا منافسات بطولة موندو المفتوحة للتنس، بعد خسارتها من البولندية ماجا شاوالينسكا المصنفة رقم 158 عالميًا بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 3-6 و6-4 و1-6 فى مباراة الدور الربع النهائي، التى اقيمت اليوم الجمعة.

ورغم تقديم ميار شريف أداءً قويًا ومنافسة شرسة، إلا أن الحظ لم يحالفها في هذه المباراة التي استمرت ساعتين و14 دقيقة.

انتهاء مشوار ميار شريف في بطولة موندو المفتوحة للتنس

كانت ميارشريف بلغت الدور ربع النهائي بعد فوزها على البرتغالية فرانشيسكا جورجي المصنفة رقم 189 عالميًا في دور الـ16.

وبذلك، انتهى مشوار ميار شريف في بطولة موندو المفتوحة للتنس، التي تقام في البرازيل، خلال الفترة من 1 إلى 8 ديسمبر الجاري.

وكانت ميار شريف قفزت قفزة هائلة في التصنيف العالمي للتنس الأخير، حيث احتلت المركز الـ68 بعدما ارتقت 24 مركزًا.

وتوجت ميار شريف منذ أيام بلقب بطولة بوينس آيرس المفتوحة للتنس، التي أقيمت في الأرجنتين منذ أيام.