إصابة 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة

أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق في منطقة عزبة العرب بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، نتيجة حريق داخل شقة سكنية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عزبة العرب ببهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، ووقوع إصابات.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء و 3 سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وبالمعاينة الأولية تبين إصابة سيدتين وطفل نتيجة الحريق بالطابق الأرضي وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.