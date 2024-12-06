الرئيس الفرنسي يستقبل غدا ترامب وزيلينسكي بقصر الإليزيه

يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غدا السبت مباحثات بقصر الإليزيه، مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وذلك على هامش الاحتفالات المقامة بمناسبة إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية اليوم الجمعة.

وذكرت الرئاسة أن ماكرون سيلتقي بعد ذلك بقصر الإليزيه بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومن المقرر أن يتوجه الرؤساء بعد ذلك إلى كاتدرائية نوتردام بباريس، وذلك لحضور الاحتفالات التي ستبدأ مساء غد السبت، بمناسبة إعادة افتتاح هذا الصرح العريق، أحد أهم معالم فرنسا التاريخية والدينية، وذلك بعد خمس سنوات من إغلاقها إثر الحريق الهائل الذي دمر أجزاء كبيرة بها.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل بساحة الكاتدرائية، مع عرض لفيلم وثائقي يكشف أعمال الترميم التي تمت منذ حريق 15 أبريل 2019، مع تكريم كل من ساهم في هذا الانجاز، من رجال الإطفاء والمهندسين المعماريين والعاملين في مجال الفن.

ثم سيلقي الرئيس الفرنسي كلمة يشيد فيها بإعادة افتتاح هذه الكاتدرائية العريقة وأهميتها من الناحية الدينية وأيضا يبرز ما شهده هذا الصرح التاريخي من أحداث سياسية مع ملوك ورؤساء فرنسا، وذلك بحضور العديد من رؤساء دول وحكومات من جميع أنحاء العالم.