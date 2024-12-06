بث مباشر| ملك الدنمارك يقيم مأدبة عشاء للرئيس السيسي

عرضت فضائية إكسترا نيوز"، لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور مأدبة العشاء يقيمها ملك الدنمارك بمناسبة زيارته التاريخية إلى كوبنهاجن.

وقال ملك الدنمارك "إن مصر بلد جذاب لنا، وتمتلك ثقافات غنية وتاريخا رائعا وشعبا مرحابا".. مضيفا "أن مصر منذ القدم كانت مقصدا للتجارة العالمية.. وفى السنوات الأخيرة الشركات البحرية نجحت فى تمثيل حضورنا بمصر، بالإضافة إلى مؤسسات الرعاية الصحية الدنماركية".

وأشار إلى أن الفرص التجارية فى مصر تتناغم بقوة مع خبرات الشركات الدنماركية؛ مما يجعل تعاوننا اليوم أهم من أى وقت مضى.

وتابع "إن اليوم هو بداية مجلس الأعمال المصرى الدنماركي.. والهدف منه تعزيز التواصل بقطاع الأعمال بين الشركات وتعزيز الروابط واستكشاف فرص تجارية واستثمارية جديدة فى بلدينا، كما نتمتع معا بالقدرة على تنمية الطريق فى مجال التحول الأخضر من خلال إدخال تقنيات وحلول الطاقة المستدامة ودمجها فى مجتمعاتنا".

وأوضح ملك الدنمارك قائلا "أن بعض الشركات الدنماركية حاضرة بقوة فى السوق المصرية.. والبعض الآخر بدأ حاليا مشواره هناك، بينما لا يزال البعض الآخر يجرى التقييم لجدوى دخوله للسوق المصرية".

وأشار الملك فريدريك العاشر إلى أن إطلاق مجلس الأعمال الدنماركى المصرى يوفر منصة لا تقدر بثمن لتعميق شركاتنا على جميع المستويات وفتح فرص جديدة والدفع بعجلة الابتكار وتمهيد الطريق للنمو المستدام الذى ستستفيد منه الأجيال القادمة.. وقال: "نبنى اليوم قناة جديدة بين بلدينا، قناة تربطنا بمستقبل أكثر إشراقا وازدهارا".

