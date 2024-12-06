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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غداً.. كامل الوزير يلتقي عددا من المستثمرين لحل مشكلات المصانع المتعثرة

نائب رئيس مجلس الوزراء
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة ومحافظ
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يلتقي الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسيد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة غداً السبت مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحاً وذلك في اطار تنسيق وتضافر الجهود لتهيئة بيئة العمل الملائم للمصانع . 
وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ان اللقاء يأتي في اطار حرص الدولة علي تقديم الدعم وكافة التسهيلات الممكنة وتهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين بالمناطق الصناعية بمحافظة الجيزة نظراً لما تمتلكه المحافظة من مقومات وعناصر قوية وتنوع متميز للأنشطة . 
واكد محافظ الجيزة علي العمل وفق خطة ورؤية واضحة بالتنسيق مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية والجهات المختصة لتلبية كافة المطالب واحتياجات المناطق الصناعية بالمحافظة طبقاً للإمكانيات المتاحة بما يساهم في تحويلهم لمناطق نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق تسهم في الدفع بعجلة الاستثمار . 
ودعت محافظة الجيزة المستثمرين الصناعيين بمحافظة الجيزة، للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بدفع عجلة الصناعة والاستثمار وحل مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

محافظة الجيزة لقاء يجمع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية غدا حل مشكلات المصانع المتعثرة محافظة الجيزة تدعو مستثمري المناطق الصناعية