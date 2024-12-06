داليا عبد الرحيم تكتب: وتتواصل مسيرة التميز

الجمعة 06/ديسمبر/2024 - 08:29 م

٢٣ فبراير ٢٠٢٣.. يظل هذا اليوم خالدًا فى تاريخ الصحافة المصرية والعربية ولا يمكن أن يغفله أى مؤرخ فى هذا المجال.. فى ذلك اليوم أطلقت «البوابة» مشروع الأعداد الخاصة، التى تتناول موضوعًا واحدًا عبر عدة محاور «من الجلدة للجلدة» كما يقولون.. وكانت لتلك الأعداد صداها الملموس بين قراء العربية، وفوجئنا بكثيرين فى أرجاء الوطن العربى أو العرب المقيمين فى دول الغرب يطلبون الأعداد فى صيغة PDF.

وبمناسبة احتفال المؤسسة بمرور ١٠ سنوات على إصدار جريدة «البوابة» الورقية، نعاود إصدار الأعداد الخاصة، يوم السبت من كل أسبوع..

وبعد تفكير طويل بين الزملاء، اخترنا أن ندشن الإصدار الثانى من هذه الأعداد بعدد عن عميد العقل والفكر والأدب العربى طه حسين، واستندنا فى ذلك إلى كوننا دعاة استنارة نؤمن بإعمال العقل وندافع عن الفكر الحر الذى يبنى الأوطان ولا نهاب أصحاب التفكير المغلق ولا نخشى من مواجهة كل من تسول له نفسه النيل من الوطن ورموزه، فلم نجد أقرب من طه حسين إلى مثل هذه الأفكار، فانطلق الزملاء فى إعداد المادة اللازمة للعدد، ليكون بين يدى القارىء آملين أن نكون قد نجحنا فى هذا الإطار فى تقديم وجبة متنوعة ومتجددة، من خلال عدة موضوعات تستعرض أفكار العميد المتضمنة فى مؤلفاته، والمعارك الثقافية التى خاضها بلا هوادة، كما نتناول موقفه الواضح من جماعة الإخوان الإرهابية، ولا ننسى دوره فى المجال الفنى فنقدم تفاصيل المعركة القانونية التى خاضها فى المحكمة حول فيلم «ظهور الإسلام»، ونتناول بالتفصيل مسرحية «الأيام» التى تناولت مسيرته الطويلة..

وكان ضروريًا أن نتوجه إلى مسقط رأسه للقاء أحفاد رفاق العميد، بمن فيهم محفظه للقرآن الكريم، وكان لا بد أن نذهب إلى استراحته فى تونا الجبل التى شهدت تصوير فيلم «بين الأطلال»..

وإجمالًا، فإن ما نود التأكيد عليه أننا حرصنا على تنوع المادة مع عمق التناول، مع وعد بأن نكون دائمًا عند حسن ظن القارىء العزير.. ومعًا، نتصفح عدد العميد طه حسين.