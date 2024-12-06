هل انسحاب الجيش السوري من حماة وراءه مخطط؟.. مصطفى بكري يتساءل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن سوريا تشهد تهديدات من الجهات الخارجية، مشيرا إلى أن إسرائيل القاسم المشترك بين الأحداث، وأمريكا الممول الأساسي للميليشيات الإرهابية وتركيا وفرت غطاء لما يحدث.

وأشار "بكري" خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” إلى أن تركيا أطلقت بالاشتراك مع فرنسا وإسرائيل عملية موسعة، بالتزامن مع دعم الميليشيات الإرهابية التي تقاوم الجيش السوري الحر، وهذا كلام الحزب الشيوعي التركي.

وتابع: بوتين صرح سابقاً بأن النظام العالمي الجديد سيبدأ من دمشق، والهدف هو القضاء على الدولة السورية، وتفكيك سوريا يعني تفكيك لبنان والأردن وغيرهم وغيرهم بالمنطقة العربية.

وأردف:" الجامعة العربية – بناء على طلب سوريا- تم تأجيل الاجتماع الطارئ"، متسائلاً: هل انسحاب الجيش السوري من حماة وراءه مخطط؟، وما هي الخطة التكتيكية البديلة لوقف تلك الجماعات؟.