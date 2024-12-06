حبس شخص وأمر ضبط لـ 3 آخرين تعدوا على معاق وسرقوا سيارته بالغربية

قرر فادى أشرف وكيل نيابة مركز طنطا، اليوم الجمعة، حبس تاجر سيارات 4 أيام على ذمة التحقيق وضبط واحضار 3 متهمين أخرين لقيامهم بالتعدى على أحد ذوى الهمم " معاق " وسحله وسرقة سيارته بالإكراه بقرية شقرف التابعة لمركز طنطا.

وكان الرائد محمد العسال رئيس مباحث مركز طنطا، والمقدم محمد عميرة مفتش المباحث، تمكنا من ضبط " ع خ " تاجر سيارات لقيامه ومعه 3 أخرين بقطع الطريق العام والبلطجة والتعدى على " س ال من ذوى الهمم "

وكان فادى أشرف وكيل نيابة مركز طنطا قرر فتح تحقيقا قضائيا فى المحضر رقم 30076 لسنة 2024 جنح مركز طنطا تحت إشراف المستشار أحمد صفوت هلال المحامى العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، وتفريغ محتوى الكاميرات التى رصدت الواقعة، عقب ورور تحريات المباحث، حبس المتهم " ع خ " تاجر سيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمر بسرعة ضبط وإحضار كلا من " م خ له معلومات جنائية " و " أ ق" وح . خ " وعرضهم على النيابة العامة فور ضبطهم.