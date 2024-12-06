غداً.. التموين تنظم سوق اليوم الواحد بالمرج بالتنسيق مع محافظة القاهرة

تنظم الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة غداً السبت سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج بالتنسيق مع محافظة القاهرة والذي يتم افتتاحه للمرة الأولى لخدمة أهالي المنطقة وتلبية احتياجاتهم.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتعميم تجربة أسواق اليوم الواحد بكل المحافظات لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين،

في سياق متصل وبالتوازي مع افتتاح سوق اليوم الواحد غداً بمنطقة المرج، تستمر أسواق اليوم الواحد المفتوحة بمحافظتي القاهرة والجيزة بمناطق مدينة نصر وحلوان والاميرية وامبابة في العمل بتنظيم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبالتعاون مع المحافظات لضمان توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة مع تقليل حلقات التداول.