ads
الجمعة 06 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

غداً.. التموين تنظم سوق اليوم الواحد بالمرج بالتنسيق مع محافظة القاهرة

وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظم الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة غداً السبت سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج بالتنسيق مع محافظة القاهرة والذي يتم افتتاحه للمرة الأولى لخدمة أهالي المنطقة وتلبية احتياجاتهم.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتعميم تجربة أسواق اليوم الواحد بكل المحافظات لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين، 

في سياق متصل وبالتوازي مع افتتاح سوق اليوم الواحد غداً بمنطقة المرج، تستمر أسواق اليوم الواحد المفتوحة بمحافظتي القاهرة والجيزة بمناطق مدينة نصر وحلوان والاميرية وامبابة في العمل بتنظيم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبالتعاون مع المحافظات لضمان توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة مع تقليل حلقات التداول.

سوق اليوم الواحد وزارة التموين والتجارة الداخلية منطقة المرج ضخ السلع الغذائية اسعار منخفضة