رئيس مجلس جريدة الأهرام: هناك من يستعدون للحظة انهيار الدولة السورية

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام: "لا يمكن مقارنة موقف عربي موحد بموقف عربي يشهد حالة من الانقسام وهذا الانقسام مؤشر خطير وسينعكس بالتأكيد على قدرة جامعة الدول العربية على التعامل مع الملف السوري فهو شديد الحساسية والخطورة لأنه يقع في قلب الأمن القومي العربي ويتشابك مع ملفات عدة".

وأضاف «فرحات»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك الكثير من خارج الوطن العربي لديهم مصالح متناقضة تمامًا مع المصالح العربية وعلى حساب الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن بعض الدول غير العربية تسعي لتعظيم مكاسبهم على حساب الأمن القومي العربي.

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام: «إذا انهارت الدولة السورية سيدفع ثمنه بشكل كبير على المستوى الإقليمي، فيجب أن تدرك كل القوى العربية أن هناك فاعلين من خارج العالم العربي يستعدون للحظة انهيار الدولة السورية».