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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب الملكية.. الأمن يضبط 20 شخصا في مشاجرة داخل مطعم أسماك بالدقي

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 20 شخصا متهمين بالتشاجر داخل مطعم أسماك شهير بسبب خلافات علي ملكية المطعم بدائرة قسم شرطة الدقي.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة داخل مطعم أسماك شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ 

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول مالك المطعم وبرفقته 4 آخرين، وطرف ثان مالك اخر للمطعم وبرفقته 11 شخص آخرين بسبب خلافات علي ملكية المطعم.

جري ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلي ديوان القسم وتبادل الطرفين الاتهامات فيما بينهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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