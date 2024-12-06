احذر.. أدوية تؤدي إلى ارتفاع حمض البوليك في الدم

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن ارتفاع مستوى حامض البوليك في الدم يُعرف عند البعض على أنه إصابة بالنقرس، مشيرًا إلى أن المعدل الطبيعي لحامض البوليك في الجسم يتراوح بين 2 و4 ملم.

وخلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أوضح حسام موافي أن ارتفاع حامض البوليك لأكثر من 6 ملم يتطلب التشخيص الدقيق وتحديد العلاج المناسب للحالة، مع التأكيد على أن الارتفاع في مستوى حامض البوليك ليس دائمًا مؤشرًا على الإصابة بالنقرس.

وأضاف موافي أن ارتفاع حامض البوليك قد يحدث نتيجة لعدة عوامل، إما بسبب زيادة إنتاجه في الجسم أو نتيجة لقصور في إخراجه، وهو ما يُعد من الأسباب الرئيسية للإصابة بالنقرس.

كما أشار حسام موافي إلى أن بعض الأدوية قد تسهم في رفع مستويات حامض البوليك في الدم، مما يستدعي ضرورة معرفة الأمراض التي يعاني منها المريض قبل صرف أي دواء.

وشدد الدكتور حسام موافي على أهمية اتباع نظام غذائي مناسب لمرضى النقرس، داعيًا إلى الالتزام بتوجيهات الطبيب للحفاظ على صحة المريض والتقليل من المضاعفات المحتملة.