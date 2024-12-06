أحمد عطا مديرا للإدارة المركزية للشئون الطبية بـ«التأمين الصحى»

أصدر الدكتور أحمد مصطفى ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى ، قرارآ بتعيين الدكتور أحمد عطا ، رئيسا للإدارة المركزية للشئون الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى .

نص القرار الذى حمل رقم 977 لسنة 2024 فى مادته الأولى على : يكلف الطبيب احمد عطا فهيم ، بالدرجة الثانية المجموعة النوعية لوظائف الطب البشرى للقيام بتسسير أعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية لمدة ثلاثة أشهر ، على أن يعاد العرض والتقييم.

كما نص القرار فى مادة أخرى على أنه يتم الغاء كل ما يتعارض مع هذا القرار من قرارات سابقة .

كان الدكتور أحمد عطا ، قد شغل العديد من المناصب القيادية ، حيث كان يشغل مدير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى ، ثم مديرا لفرع هيئة التأمين الصحى بالقاهرة .