ياسمين عبدالعزيز تروج لمسلسلها مع كريم فهمي.. صورة

روجت الفنانة ياسمين عبد العزيز لمسلسلها الجديد "وتقابل حبيب"، مع الفنان كريم فهمي، والذي يشاركها بطولة المسلسل.

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لها مع الفنان كريم فهمي من موقع التصوير، لتشارك بها جمهورها.

منشور الفنانة ياسمين عبد العزيز

وعلقت الفنانة ياسمين عبد العزيز على الصورة "وتقابل حبيب، مسلسل رمضان ٢٠٢٥ بإذن الله".

ينافس مسلسل "وتقابل حبيب" في السباق الرمضاني المقبل، لموسم رمضان ، وسط منافسات قوية مع مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية لأهم نجوم الفن المصري.

يشار الى أن الثنائي الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان كريم فهمي، تشاركا من قبل في مسلسل "ونحب تاني ليه"، والذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضة.