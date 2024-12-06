وزير الخارجية يؤكد لقطر والعراق: مصر تدعم أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية



جدد وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي، التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية وسيادة سوريا على أراضيها، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحيلولة دون مزيد من التصعيد وانزلاق الأوضاع إلى منعطفات خطيرة تهدد أمان ومستقبل الشعب السوري الشقيق.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية د، وكل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق الدكتور فؤاد حسين، و"جير بيدرسون" المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلي سوريا، حيث تم بحث التطورات في سوريا الشقيقة على ضوء تلاحق الأوضاع الميدانية على الأرض في سوريا.

ودعا وزير الخارجية - في هذا الصدد - القوى الدولية الي التعامل مع الموقف بصورة تعلي مصالح عموم الشعب السوري وتحفظ مقدراته ووحدته، وبما يسمح بعودة الاستقرار على كامل الأراضي السورية وتغليب النهج السياسي بما يضع حداً نهائياً لمعاناة الشعب السوري الشقيق.