القاهرة الإخبارية: مزارعو زيمبابوي يعتمدون على اليرقات كغذاء للماشية لمواجهة الجفاف

أثارت فكرة تربية اليرقات قلق كثيرًا من المزارعين في منطقة جنوب شرق زيمبابوي حيث قضى الجفاف على محصول الذرة الأساسي وبعد تفشي عدة أوبئة للكوليرا في البلاد بسبب الأحوال الجوية القاسية وسوء الصرف الصحي.

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا بعنوان «لمواجهة الجفاف.. مزارعو زيمبابوي يعتمدون على اليرقات كغذاء للماشية».

وذكر التقرير: كان الذباب يُنظر عليه في الغالب على أنه شيءً يجب القضاء عليه وليس تربيته إذا طرح خبراء من الحكومة ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية الفكرة وكان الناس يتجمعون على أمل الحصول على اخبار حول مساعدات غذائية، ولكن العديد منهم ابتعدوا عندما ابلغوا أن الأمر يتعلق بالتدريب على تربية اليرقات، كعلف للحيوانات وسماد للحدائق.

وأضاف بعد حصاد الحشرات مرة واحدة في الشهر تقريبًا يحول العاملون في المشروع اليارقات إلى علف غني بالبروتين لدجاجها الذي تأكله وتبيعه، لافتًا إلى أن ما بدأ كوسيلة للبقاء أصبح الآن مشروع مربح ويستطيع المزارع أن يحصد ما يصل إلى 15 كيلو جرامًا من اليرقات في 21 يومًا وتحويلها إلى 375 كيلو جرام من علف الدجاج.