كرة القدم النسائية.. الزمالك يفوز على اتحاد بسيون برباعية في الدوري

فاز فريق الزمالك لكرة القدم النسائية بقيادة الكابتن، على فريق اتحاد بسيون برباعية نظيفة في الجولة العاشرة من دوري كرة القدم النسائية.



ليجمع بهذا الفوز فريق الزمالك 18 نقطة جمعها من خلال 8 مباريات حقق فيها ٦ انتصارات.

وكان أكد عادل حسين، المدير الفني لفريق الكرة النسائية بنادى الزمالك، في تصريحات سابقة له، أنه خلال مباريات الفريق بالدوري لا يهمه تسجيل الأهداف الكثيرة لأنها لن تفيد الفريق.

وأضاف مدرب سيدات الزمالك، أنه بعد تسجيل اللاعبات هدفين أو ثلاثة أهداف فى المباراة أطلب منهن عدم تسجيل أهداف أخرى، والاكتفاء بما تم تسجيله

وكانت قد انطلقت اليوم مباريات الجولة العاشرة من دوري كرة القدم النسائية، وذلك بعد فترة التوقف الدولي.

وضمت الجولة 7 مباريات أبرزها الأهلي أمام بيراميدز والزمالك ضد اتحاد بسيون والبنك الأهلي ضد الطيران.