دم في البلغم ونهجان.. حسام موافي يحذر من ظهور تلك الأعراض على المريض

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل وأسباب هبوط جهة القلب وألم الشريان التاجي، قائلا: شتان الفارق بينهما، هذا له تخصص وكتاب وهذا له تخصص آخر وكتاب.

ونوه حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما»، والمذاع على قناة صدى البلد أن أحد أعراض هبوط جهة القلب اليمنى الانتفاخ، القيء، والجهة اليسرى النهجان ودم مع البلغم وعدم الراحة خلال النوم.

وأضاف أن السن ونسبة السكر وتشخيص نوع عرض هبوط جهة القلب من الأساليب المهمة لتشخيص الحالة.

وأشار إلى أن علاج ضيق الشريان التاجي يختلف من مريض لآخر وفق رؤية الطبيب، مختتما: إذا كان ضيق الشريان التاجي بسيط، يصف الطبيب للمريض أدوية تقلل من تضييقه وتحميه من الانسداد".