رئيس مركز ومدينة مطاي يتابع حملات النظافة اليومية بالقرى والأحياء

تابع تاج جلال ابوسداح رئيس مركز ومدينة مطاي بمحافظة المنيا، حملات النظافة اليومية بالقري والاحياء ، حيث تابع رئيس المركز وباشراف فضل الجبالي نائب رئيس المركز أعمال رفع القمامة من نقط تجميعها بالمدينة.

وتم رفع المخلفات بحى شرق المدينة ، منطقه شرق المحطه وأمام وخلف مدرسة التجريبية ومنطقة كوبري الشيخ عبد المنعم وطريق عمارات ارض الروبه.

كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحي شمال المدينه بشارع التجاره وشارع المدينه وشارع المدارس وشارع الثوره ، واستمر حي غرب المدينه في رفع المخلفات من نقاط تجميعها بشوارع ٢٤٢ وشارع الرباط ومطاي البلد وحول مدرسه الشهيد عرفات ومدرسه عثمان بن عفان

كما تم رفع المخلفات من اماكن تجميعها بحى جنوب المدينة منطقه جامع الزاويه والعمراني وشارع الثوره وأمام مدرسه الشعراوي



وأكد رئيس المركز على استمرار حملات النظافه اليوميه بالمدينه والقرى لرفع كفاءة منظومه النظافه بالمركز.