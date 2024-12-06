ريال مدريد قبل مونديال الأندية: الهلال السعودي يضم لاعبين على مستوى عال

حذر إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد الإسباني، من صعوبة المهمة التي تنتظر الملكي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، خاصة في مواجهة الهلال السعودي.

أوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2025، ريال مدريد في المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

ريال مدريد: الهلال تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة

في تصريحات خاصة لشبكة ريال مدريد التلفزيونية، أكد بوتراجينيو أن الفريق الإسباني سيقاتل من أجل الفوز باللقب، ولكنه أشار إلى قوة المنافسين، لا سيما الهلال الذي سبق أن واجهه ريال مدريد في نهائي نسخة سابقة من البطولة.

وقال بوتراجينيو: «نعلم جيدًا أن الهلال فريق قوي جدًا، تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة ويضم لاعبين على مستوى عال. لقد أثبتوا ذلك في العديد من المناسبات، ونحن نحترمهم كثيرًا. ستكون مواجهة صعبة بالتأكيد».

كما أشار المسؤول في النادي الملكي إلى أن باتشوكا فريق مكسيكي عريق يتمتع بخبرة كبيرة، وأن سالزبورج سيكون خصمًا صعبًا أيضًا، خاصة بعد أن سيواجه ريال مدريد الفريق النمساوي في دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وأتم إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد: «في كل صيف نأتي إلى الولايات المتحدة، وفي كل ملعب نشعر بحب الناس. دون أدنى شك، سنحظى بدعم هائل من المشجعين. إنها ميزة، لكنها أيضًا التزام ومسؤولية بالنسبة لنا».

تقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025، حيث يخوض الأهلي المباراة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.