حسام موافي يرد على أنباء ترويجه للعلاج بالأعشاب

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الشائعات تزداد على منصات التواصل الاجتماعي من خلال جملة «بيقولوا كذا»، معلقا: دا أمر خاطئ تماما وخطر علينا.

ونوه موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما»، والمذاع على قناة صدى البلد أن القرآن الكريم إعجاز علمي مستمر ليوم الدين، وتفسيره على مر العصور أمر مستمر، وحدثنا القرآن على لسان سيدنا يوسف في الآية 100 بقول الله تعالى: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.

وأضاف أن سيدنا يوسف في الآية السابقة اختار لفط السجن بدلا من البئر؛ حتى لا يجرح شعور إخوته الذين ألقوه في البئر رضيعا.

وأشار إلى أن منصات التواصل الاجتماعي استغلت الذكاء الاصطناعي وروجت أني أعالج بالأعشاب، وأرد قائلا: لم ولن أروج لمثل تلك المنتجات.