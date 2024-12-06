خبير: المدنيون الأبرياء في سوريا يدفعون ثمناً باهظاً بسبب الأحداث الأخيرة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنّ المدنيين الأبرياء في سوريا يدفعون ثمناً باهظاً بسبب الأحداث الأخيرة، فقد سقط الآلاف من الشهداء والمصابين والجرحى ونزوح جماعي بلا أدنى مقومات الحياة، وهو ما يحدث في لبنان وغزة أيضا.

وأضاف أحمد، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «سوريا تواجه تحديًا كبيراً في ظل هذه التطورات المتسارعة، والآن نتحدث عن نزوح أكثر من 285 ألف شخص في أقل من 5 أيام عندما اندلعت الأحداث الأخيرة، وهذا يفاقم من الوضع الإنساني في ظل صعوبات في الوصول إلى هناك».

وتابع خبير العلاقات الدولية: «هناك تداعيات للمعارك في ظل التعامل مع تنظيمات وميليشيات مسلحة لا تلتزم بقواعد الحرب والقانون الدولي الإنساني، ومن ثم، سيكون الوضع أكبر والوضع الإنساني متفاقم، وهناك أوضاع اقتصادية صعبة تواجه سوريا ولبنان وغزة، ثم جاءت هذه الأحداث لتفاقم معاناة المدنيين، ما دفع الأمم المتحدة إلى المطالبة بضرورة إيصال المساعدات للمدنيين الذين يواجهون أوضاعا صعبة أمنيا وإنسانيا».